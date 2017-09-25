Мінфін: $1,3 мільярда від розміщення євробондів надійшли до України

Кошти в розмірі 1,318 млрд дол. від розміщення євробондів України на 3 млрд дол. терміном на 15 років за вирахуванням коштів на викуп облігацій 2015 року надійшли до України.

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Про це УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів.

«1,318 млрд дол. США від випуску облігацій зовнішньої державної позики вже зайшли в країну», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Випуск євробондів України на 3 млрд дол. від 7,375% річних став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.

Крім того, ця угода стала першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як у 2013 році при одержанні «кредиту Януковича».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна вийшла на ринок запозичень і залучила 3 млрд дол. на 15 років зі ставкою дохідності 7,375% річних.

За інформацією Мінфіну, єврооблігації викупили інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та континентальної Європи.

Опитані УНІАН експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, однак не позбавляє від необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.

За інформацією Міністерства фінансів, 1,3 млрд дол. будуть спрямовані на фінансування загального фонду держбюджету.

Згідно з попереднім проспекту емісії єврооблігацій України, в найближчі 5 років нашій країні доведеться виплатити за зовнішніми та внутрішніми боргами 64,196 млрд дол.