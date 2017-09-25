Ірландська фондова біржа включила до лістингу єврооблігації України

Ірландська фондова біржа (Irish Stock Exchange, ISE) включила в лістинг єврооблігації України на 3 мільярди доларів терміном обігу 15 років зі ставкою прибутковості 7,375% річних.

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"Правління Ірландській фондовій біржі схвалює допущення вказаних цінних паперів до лістингу в офіційному списку і торгів на основному ринку цінних паперів ISE", - повідомляється на сайті біржі з застереженням, що мова йде про папери України на 3 мільярди доларів під 7,375% річних з погашенням в 2032 році.

Раніше в Міністерстві фінансів повідомляли, що кошти від розміщення облігацій очікуються 25 вересня, при цьому близько 1,3 мільярда доларів з отриманої суми будуть спрямовані на фінансування загального фонду держбюджету.

Випуск євробондів України на 3 мільярди доларів під 7,375% річних став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.

Крім того, ця угода стала першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як в 2013 році при отриманні "кредиту Януковича".

Про проведення операції повідомив 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко.

За інформацією Мінфіну, єврооблігації викупили інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії і континентальної Європи.

Опитані УНІАН експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, однак не позбавляє Україну від необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.