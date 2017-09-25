У рейтинг найдорожчих брендів світу вперше увійшов Netflix, Apple п'ятий рік поспіль лідирує

ІТ-гіганти Facebook і Amazon стали світовими лідерами по зростанню вартості бренду, передає РБК. Згідно з підрахунками Interbrand, бренди Facebook і Amazon подорожчали на 48 і 29% відповідно. Тепер бренд Facebook коштує $48,1 млрд, а Amazon - $64,8 млрд. В списку 100 найдорожчих брендів вони розташувалися на 8-му та 5-му місцях відповідно. При цьому в 2012 році (коли Facebook вперше увійшов до списку Interbrand) вартість бренду оцінювалася лише у $5,4 млрд.

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Перше місце у сотні найдорожчих брендів п'ятий рік поспіль утримує Apple - бренд каліфорнійської компанії, за оцінками Interbrand, коштує $184,2 млрд. В першу трійку рейтингу також увійшли Google ($141,7 млрд) і Microsoft ($79,99 млрд). При цьому Microsoft вдалося випередити виробника прохолодних напоїв Coca-Cola ($69,7 млрд).

Лідером з падіння капіталізації бренду стала ІТ-компанія Hewlett Packard Enterprise — вартість бренду за рік знизилася на 19%, до $8,95 млрд (компанія розташувалася на 57-му місці). Суттєво подешевшали також бренди виробника одягу Prada (на 14%, до $4,7 млрд), виробника електронних пристроїв Canon (мінус 12%, $9,78 млрд) і IBM (компанія як і раніше входить в десятку найдорожчих брендів, але третій рік поспіль її торгова марка втрачає у вартості понад 10%).

Новачків у свіжому рейтингу Interbrand всього троє — виробник відеоконтенту і медіаплатформа Netflix ($5,59 млрд, 78-е місце), розробник в області хмарних технологій Salesforce ($5,2 млрд, 84-е місце) і автовиробник Ferrari ($4,87 млрд, 88-е місце).

Interbrand оцінює у своєму рейтингу ті компанії, які ведуть бізнес як мінімум на трьох континентах і третину виручки яких припадає на операції поза межами рідної країни.

Interbrand складає рейтинг найдорожчих брендів з 1988 року і враховує такі фактори, як фінансові результати продажів продукції і послуг бренду, роль, яку бренд грає при прийнятті рішень покупцем, а також вплив бренду, що допомагає компанії встановлювати преміальну ціну на товар.