Національна інвестрада: 94% держактивів належить всього 46 держкомпаніям

Близько 94% державних активів належить всього 46 держкомпаніям, хоча в країні налічується 3,5 тис. державних підприємств.

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Про це повідомляється на сторінці Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України.

«В Україні понад 3,5 тис. державних компаній. Третина з них вже давно фактично банкрути. Вони існують тільки на папері і можуть бути тільки ліквідовані. 94% державних активів належить 46 держкомпаніям. Тільки 60 держкомпаній володіють активами, вартість яких перевищує 250 млн грн. Інші держкомпанії - це маленький бізнес, основний актив якого - нерухомість», - йдеться в повідомленні.

При цьому в Офісі відзначили, що масштабна приватизація може стати не тільки способом залучення прямих іноземних інвестицій, але й виступити сильним поштовхом розвитку малого і середнього бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, ТОП-100 державних підприємств за підсумками 2016 року отримали 26,4 млрд грн чистого прибутку, тоді як чистий прибуток всіх держкомпаній в 2016 році становив 39,6 млрд грн.