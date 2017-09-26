Україна завершила розміщення євробондів на $3 мільярди

Україна успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол., у результаті чого на рахунки Державної казначейської служби надійшли кошти обсягом 1,32 млрд дол. США.

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Як повідомила прес-служба Міністерства фінансів, також завершено операцію з викупу облігацій зовнішніх державних позик із терміном погашення в 2019 і 2020 роках на загальну суму 1,68 млрд дол. США, щоб знизити пікове навантаження на держбюджет із погашення держборгу.

Мінфін нагадав, що кошти від нового випуску, що надійшли на рахунки Держказначейства, буде спрямовано на фінансування загального фонду держбюджету.

Довідка УНІАН. Випуск євробондів України на 3 млрд дол. під 7,375% річних став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.

Крім того, ця угода стала першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як у 2013 році при отриманні «кредиту Януковича».

Про проведення операції повідомив 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко.

За інформацією Мінфіну, єврооблігації викупили інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та континентальної Європи.

Опитані УНІАН експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, проте не позбавляє Україну від необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.