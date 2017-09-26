Мінфін позичив на внутрішньому ринку ще 126 мільйонів гривень
19:08, 26 вересня 2017Фондовий ринок
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Всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,35% річних.
Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 125,9 млн грн / фото УНІАН
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 125,89 млн грн.
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Як повідомляється на сайті міністерства, усі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,35% річних.
Довідка УНІАН. Станом на 26 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 695,992 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 362,235 млрд грн, або 52% їх загального обсягу.
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