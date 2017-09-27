Активи банків-банкрутів почнуть продавати на "голландських" аукціонах з жовтня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочне продаж активів неплатоспроможних банків на "голландські" аукціони (торги із зменшенням ціни) з середини жовтня. Про це повідомила заступник директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут.

Читайте такожВ Україні немає попиту на проблемні активи банків – Фонд гарантування

"Ми орієнтуємося на 15 жовтня. 15-20 число, в залежності від того, як піде підготовка", - сказала Рекрут в ході презентації для журналістів у Фонді.

Представник Фонду підкреслила, що метод "голландського" аукціону – це ще один крок у бік міжнародної практики роботи з проблемними активами банків. "До кінця цього року, можливо, першого кварталу наступного, ми будемо тестувати на предмет сприйняття ринку та ефективності, і якщо все буде добре, ми плавно перейдемо на промислову експлуатацію", - додала вона.

Згідно презентації Фонду, аукціон по новому формату передбачає автоматичне зниження ціни активу на 1% в ході торгів через однаковий проміжок часу, але не більше ніж до 20% початкової вартості, при цьому учасники торгів можуть зупинити аукціон на прийнятному для них рівні ціни.

Далі зареєстровані учасники можуть подати закрите цінова пропозиція вище ціни припинення аукціону, і після їх розкриття учасник, який зупинив аукціон, отримує додатковий час для подачі нової ставки вище закритих пропозицій.

Переможцем аукціону стане учасник, який зупинив аукціон за відсутності закритих пропозицій або якщо він запропонував ставку вище суперників на етапі закритих пропозицій, або володар закритій ставки вище суперників.

Також у Фонді повідомили, що за умов "пілотного" проекту аукціони й надалі проходитимуть в рамках системи "Prozorro.Продажу".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 1 лютого перевів аукціони з продажу активів ліквідованих банків у систему "ProZorro.Продажу".

В ході очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку понад 90 банків, у тому числі 8 – з початку 2017 року. За цей період Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 80 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. Цього року Фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.