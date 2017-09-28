Недобудований ТРЦ "Республіка" у Києві повторно виставили на продаж зі зниженням ціни в 1,6 раза
Фонд гарантування зазначив, що на торги одним лотом виставляються права вимоги за двома кредитами загальною заборгованістю 2,59 млрд грн.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторні торги права вимоги за кредитами банку «Надра», що ліквідується, в заставі за якими недобудований торгово-розважальний центр «Республіка», зі стартовою ціною 1,57 млрд грн, або в 1,6 раза нижче за стартову ціну перших безрезультатних торгів у червні.
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Як повідомляється на сайті фонду, повторний аукціон відбудеться 5 жовтня в системі «ProZorro.Продажі», а ознайомитися з матеріалами кредитних справ можна у віртуальній кімнаті даних Фонду гарантування.
Фонд зазначив, що на торги одним лотом виставляються права вимоги за двома кредитами загальною заборгованістю 2,59 млрд грн, при цьому компанії-позичальники ведуть господарську діяльність у сферах «будівництво» та «надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна».
У забезпеченні за кредитами недобудований торгово-розважальний комплекс із паркінгом, де заплановано розміщення 450 магазинів, зони розваг площею 22 тис. квадратних метрів і паркінгу на 4 тис. авто.
Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку до кіпрської компанії «Берлінотто Лімітед» про стягнення частки корпоративних прав компанії «Мегаполісжитлобуд», яка взяла кредит у банку «Надра» під заставу корпоративних прав на недобудований проект торгово-розважального центру «Республіка». Згодом банк «Надра» передав ці права в заставу НБУ під кредит рефінансування.
Національний банк 4 червня 2014 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб. Із 6 лютого 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.
Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку була структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).