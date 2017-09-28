Недобудований ТРЦ "Республіка" у Києві повторно виставили на продаж зі зниженням ціни в 1,6 раза

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на повторні торги права вимоги за кредитами банку «Надра», що ліквідується, в заставі за якими недобудований торгово-розважальний центр «Республіка», зі стартовою ціною 1,57 млрд грн, або в 1,6 раза нижче за стартову ціну перших безрезультатних торгів у червні.

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Як повідомляється на сайті фонду, повторний аукціон відбудеться 5 жовтня в системі «ProZorro.Продажі», а ознайомитися з матеріалами кредитних справ можна у віртуальній кімнаті даних Фонду гарантування.

Фонд зазначив, що на торги одним лотом виставляються права вимоги за двома кредитами загальною заборгованістю 2,59 млрд грн, при цьому компанії-позичальники ведуть господарську діяльність у сферах «будівництво» та «надання в оренду та експлуатація власного або орендованого нерухомого майна».

У забезпеченні за кредитами недобудований торгово-розважальний комплекс із паркінгом, де заплановано розміщення 450 магазинів, зони розваг площею 22 тис. квадратних метрів і паркінгу на 4 тис. авто.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку до кіпрської компанії «Берлінотто Лімітед» про стягнення частки корпоративних прав компанії «Мегаполісжитлобуд», яка взяла кредит у банку «Надра» під заставу корпоративних прав на недобудований проект торгово-розважального центру «Республіка». Згодом банк «Надра» передав ці права в заставу НБУ під кредит рефінансування.

Національний банк 4 червня 2014 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб. Із 6 лютого 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Надра» працював на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку була структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).