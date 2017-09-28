Вихід України на ринок євробондів зняв ризики для фінансової системи в 2019-2020 роках - Данилюк

Вихід України на ринок єврооблігацій та залучення 3 млрд дол. зняло ризик дефолту в 2019-2020 роках.

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Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

«Я, як міністр фінансів, повинен зняти ризики для фінансової системи в 19-20 роках, і ми цього досягли, це потрібно було зробити», - сказав він.

Міністр також додав, що вихід нашої країни на міжнародні ринки капіталу був прописаний у програмі співробітництваі з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляв УНІАН, випуск євробондів України на 3 млрд дол. під 7,375% річних став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.

Крім того, ця угода стала першим самостійним виходом України на зовнішні ринки капіталу після Революції гідності без гарантій США, як було в 2014-2016 роках, і без політичних домовленостей, як в 2013 році під час отримання «кредиту Януковича».

Про проведення операції повідомив 18 вересня пізно ввечері президент України Петро Порошенко.

За інформацією Мінфіну, єврооблігації викупили інвестори зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії і континентальної Європи.

Опитані УНІАН експерти вважають, що проведене розміщення знизить боргове навантаження на Україну на найближчі роки, однак не позбавляє Україну від необхідності залишатися в програмі з Міжнародним валютним фондом.