Фонд держмайна назвав строки приватизації "Центренерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує продати держпакет акцій (78,3%) державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" навесні 2018 року, повідомив УНІАН виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

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"На сьогоднішній момент ми відібрали радника – це польський філія Ernst&Young. Протокол з відбору радника повинен затверджуватися в Кабінеті міністрів. Щойно документи буде затверджено, радник приступить до роботи. Він має закінчити свою роботу протягом кількох місяців, відповідно, підсумки його роботи, спільної комісії Фонду держмайна і Кабміну будуть затверджуватися в уряді і це буде стартом підготовки самого продажу. Ми виходимо на весну наступного року", - сказав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Фонд держмайна підписав договір з польським підрозділом консалтингової компанії Ernst&Young на надання послуг радника з приватизації державної компанії "Центренерго".

Раніше Кабінет міністрів включив приватизацію "Центренерго" до Плану пріоритетних дій на 2017 рік. Продаж держкомпанії був запланований на 2-3-й квартал, але у Фонді держмайна повідомили, що приватизація компанії відбудеться в 2018 році.

З початку серпня НАБУ початок розслідування за фактом використання формули ціноутворення на вугілля "Роттердам+", яка, за даними слідства, необґрунтовано піднімає вартість електроенергії виробленої з вугілля) і створює надприбутки для ряду енергокомпаній, в тому числі і "Центренерго". У першому півріччі 2017 року компанія збільшила чистий прибуток у 2,9 рази – до 2,019 мільярда гривень.

Також в ЗМІ була опублікована інформація про те, що на сьогодні контроль над "Центренерго" зберігають люди з оточення президента Петра Порошенка, наприклад, народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.