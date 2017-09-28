Контрольний пакет "Турбоатома" має залишатися в держвласності - Гройсман

Контрольний пакет акцій підприємства "Турбоатом" має залишатися у власності держави, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на брифінгу в Харкові.

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"Турбоатом" має залишатися не менше 51%, у власності держави. Це крапка", - сказав він.

При цьому прем'єр підкреслив, що іноземні компанії, які є світовими лідерами, можуть взяти участь в управлінні підприємствами.

"Турбоатом", "Електроважмаш", може залучати до кооперації різні компанії світу. Сьогодні в кооперації можна зробити більше, ніж самостійно, окремо. Тому ми можемо розглядати партнерство з іншими світовими компаніями-лідерами у світі, які можуть брати участь в управлінні цими компаніями, це абсолютно нормально", - підкреслив Гройсман.

Крім того, він нагадав, що представники країни-агресора відповідно до законодавства не зможуть взяти участь у приватизації українських активів.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України планував у листопаді 2017 року виставити на приватизацію 75,22% акцій "Турбоатома". В листі про наміри до Міжнародного валютного фонду українська влада також повідомляли про намір приватизувати "Турбоатом" восени цього року.

Довідка УНІАН. "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС та АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ПАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.