Fitch підтвердило рейтинги Харкова та Києва на рівні "В-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Харкова і Києва в іноземній і національній валюті на рівні «B-». Про це йдеться в повідомленні агентства.

Читайте такожАгентство Fitch Ratings прокоментувало повернення України на міжнародний ринок облігацій

Згідно з повідомленням, агентство підвищило національний довгостроковий рейтинг Києва до "A-

(ukr)" з "BBB (ukr)", рейтинг Харкова збережено на рівні "AA- (ukr)" зі стабільним прогнозом.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно присвоївши рейтинг «В» українським євробондам.

Підвищенню рейтингу України сприяли кілька чинників. У їх числі - зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол.

Слідом за суверенним були підвищені рейтинги Києва і Харкова.