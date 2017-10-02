Fitch підтвердило рейтинги Харкова та Києва на рівні "В-"
Агентство підвищило національний довгостроковий рейтинг Києва до "A- (ukr)"з "BBB (ukr)", рейтинг Харкова збережений на рівні "AA- (ukr)" зі стабільним прогнозом.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Харкова і Києва в іноземній і національній валюті на рівні «B-». Про це йдеться в повідомленні агентства.
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Згідно з повідомленням, агентство підвищило національний довгостроковий рейтинг Києва до "A-
(ukr)" з "BBB (ukr)", рейтинг Харкова збережено на рівні "AA- (ukr)" зі стабільним прогнозом.
Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» з «CCC», одночасно присвоївши рейтинг «В» українським євробондам.
Підвищенню рейтингу України сприяли кілька чинників. У їх числі - зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу в обсязі 1 млрд дол.
Слідом за суверенним були підвищені рейтинги Києва і Харкова.