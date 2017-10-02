У Києві починають розгляд позову про повернення громаді підприємств "Київенерго", "Київгаз" і "Київводоканал"

Сьогодні Господарський суд міста Києва починає розгляд позову столичної прокуратури про повернення київській громаді підприємств "Київенерго", "Київгаз" та "Київводоканал".

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Сьогодні Господарський суд міста Києва починає розгляд позову столичної прокуратури про повернення київській громаді стратегічно важливих для життєдіяльності міста підприємств «Київенерго», «Київгаз» та «Київводоканал»", - повідомив він.

Генпрокурор нагадав, що у 2006 році на підставі рішення Київради було створено ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» - єдиний комплекс з постачання енергоресурсів, води та водовідведення у столиці.

"У процесі створення цього товариства фактично у його власність були передані належні територіальній громаді контрольні пакети акцій ВАТ «Київгаз» та ВАТ «АК «Київодоканал» (61% та 67% відповідно), а також 12,73 % акцій ВАТ «АЕК «Київенерго». Вартість пакетів акцій на той час була оцінена у 230 млн гривень. Однак у ході досудового слідства прокуратура міста Києва встановила, що вартість акцій була занижена в більш ніж 4 рази та згідно з висновками експертів складала понад 1,1 млрд грн. Крім того. установлено, що у 2007 році без погодження наглядової ради та загальних зборів 12,73% акцій «Київенерго» взагалі були передані на користь інших приватних структур. На даний час вони знаходяться у власності ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». Таким чином територіальна громада втратила будь-які права на вказані акції «Київенерго» та можливість контролю за ними і отримання дивідендів", - повідомив він.

Крім того, за словами Луценка, товариство упродовж багатьох років є збитковим навіть при тому, що Київрада щорічно відшкодовує різницю в тарифах. Він зазначив, що, зокрема, товариствам «Київенерго» та «Київводоканал» фактично за весь час існування ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» відшкодовано майже 13 мільярдів гривень.

"Також, товариство, яке продовжує здійснювати управління значимими для столиці підприємствами «Київводоканал» та «Київвгаз», налічує лише 4 працівники. За таких обставин, прокуратурою міста Києва в інтересах держави було подано позов про повернення територіальній громаді столиці належних їй пакетів акцій товариств «Київенерго», «Київгаз» та «Київводоканал»", - повідомив Луценко.

Також, за його словами, у червні 2017 року столична прокуратура завершила досудове розслідування стосовно колишнього голови правління ЗАТ “Компанія Київенергохолдинг”, який, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно відчужив на користь приватної компанії пакет акцій ВАТ "АЕК "Київенерго".

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook повідомила, що судове засідання розпочнеться сьогодні о 12.10.