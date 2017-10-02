Мінфін збирається позичити долари на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України планує у четвертому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), в тому числі два аукціони з розміщенням валютних паперів.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, аукціони проводитимуться традиційно по вівторках - 3, 10, 17, 24 і 31 жовтня, 7, 14, 21 і 28 листопада, 5, 12, 19 і 26 грудня.

На кожному з аукціонів Мінфін пропонуватиме інвесторам гривневі облігації терміну обігу 6 і 12 місяців, а також більш тривалого терміну обігу - 2, 3 роки або 5 років.

Розміщення валютних облігацій заплановано на аукціоні 21 листопада терміном обігу 2, 3 роки і 19 грудня - терміном 2 роки.

Довідка УНІАН. Станом на 28 вересня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 696,633 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 362,235 млрд грн, або 55% їх загального обсягу.