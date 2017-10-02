Нереалізовані держпакети акцій трьох енергокомпаній знову виставили на продаж

19:55, 02 жовтня 2017
Фондовий ринок
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В. о. голови Фонду держмайна підписав накази про забезпечення продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" та "Донбасенерго".

REUTERS

Фонд державного майна України (ФДМУ) запустив повторну процедуру приватизації 25% державних пакетів акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" і "Донбасенерго", які не були реалізовані через відсутність заявок, повідомив на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

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"Підписав накази про забезпечення продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" та "Донбасенерго", - написав Трубаров.

За його словами, для продажу пакетів даних буде проведена повторна оцінка.

"Термін дії попередньої оцінки вартості активів вже минув, в короткий термін ми проведемо повторну оцінку і за її результатами приймемо рішення про виставлення даних пакетів акцій на аукціон", - зазначив глава ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, раніше через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій "Одесаобленерго", "Сумиобленерго" і "Донбасенерго".

При цьому 16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго" за 143,8 мільйона гривень, 18 серпня було продано 25% акцій "Київенерго" за стартовою ціною 759,6 мільйона гривень і 25% акцій "ДТЕК Західенерго" за ціною на 20% вище за стартову - 417,2 мільйона гривень, а 31 серпня 25% акцій "ДТЕК Дніпроенерго" за стартовою ціною 728,236 мільйона гривень і 25% акцій "Дніпрообленерго" за ціною в 2 рази вище стартової – 1, 005 мільярда гривень.

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу групи "Систем Кепітал Менеджмент", яка управляє активами Ріната Ахметова.

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Теги: #приватизація обленерго