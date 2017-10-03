Акціонер "Альфа-Банку" випустив євробонди на $100 мільйонів

Компанія ABH Ukraine, єдиний акціонер «Альфа-Банку» (Україна), випустив два транші єврооблігацій на загальну суму 100 млн дол. США.

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Як повідомила прес-служба банку, погашаються випуски 2 лютого 2020 року (ставка купона 8,25% річних із щоквартальною виплатою) і 3 листопада 2020 року (ставка купона 8,5% річних із щоквартальною виплатою).

Згідно з повідомленням, облігації випущені з урахуванням правил, визначених у положенні «S» Комісії з цінних паперів і бірж США з лістингом на Франкфуртській фондовій біржі.

"Дані випуски єврооблігацій стали, відповідно, сьомим і восьмим подібними випусками компанії ABH Ukraine з початку 2016 року, що відображає істотний інтерес інвесторів до пропозицій фінансових інструментів міжнародної банківської групи «Альфа», представленої холдингом ABH Holdings S. A.", - наголошується в повідомленні.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і є одним із найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.