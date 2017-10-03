Світовий банк розповів, як знизити вартість позик для України

Прискорення проведення в Україні земельної реформи та інших перетворень для скорочення бюджетного дефіциту дозволять нашій країні вже у наступному році позичати кошти на міжнародних ринках під 5% річних, вважають у Світовому банку.

Читайте такожСвітовий банк порадив Україні, як не потрапити в "пастку низького зростання"

Як зазначив провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Хан під час презентації оновленого прогнозу для України, за останні два роки наша країна досягла багато чого, однак потрібно прискорити проведення земельної, пенсійної, освітньої та медичної реформ, щоб не залишатися на місці, і часу для цього не так вже й багато.

«Потрібно зробити більше. Реформи, про які ми говоримо, - якщо вони не будуть проведені за наступні кілька місяців, то ситуація погіршиться. Якщо це буде зроблено, то зростання (економіки - УНІАН) буде 4%, і вже в наступному році Україна зможе провести емісію євробондів на міжнародних ринках, при цьому доведеться платити не 7%, а лише 5%», - сказав Хан.

Згідно з матеріалами Світового банку, його експерти вважають за доцільне невідкладно подати на розгляд Верховної Ради законопроект про відкриття ринку землі, щоб скасувати мораторій на продаж землі вже з 1 січня 2018 року.

Також у Світовому банку відзначили, що землевласники мають бути проінформовані про свої права і повинні мати можливість ними скористатися, при цьому потрібна реєстрація державних земель сільськогосподарського призначення.

Довідка УНІАН. В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, термін якого за рішенням Верховної Ради, прийнятим у жовтні 2016 року, закінчується у 2017 році.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, включаючи розвиток ринку сільськогосподарських земель.

На даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні і розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.

У рамках проекту держбюджету України на 2018 рік Кабінет міністрів пропонує провести загальнонаціональну (всеукраїнську) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення одночасно на всій території країни.

Україна у вересні успішно завершила розміщення облігацій зовнішньої державної позики на 3 млрд дол. під 7,375% річних. Цей випуск став першим в історії нашої країни з точки зору терміну запозичення і обсягу залучених коштів.