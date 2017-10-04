Кабмін затвердив реструктуризацію внутрішнього держборгу на 220 мільярдів гривень

Кабінет міністрів України затвердив репрофайлінг облігацій внутрішньої державної позики в портфелі Національного банку на загальну суму 219,6 млрд грн, що передбачає їх обмін на два види облігацій: довгострокові на 74,4 млрд грн і довгострокові інфляційні на 117,5 млрд грн.

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Відповідну постанову було схвалено на засіданні уряду в середу.

«Ми змінюємо наш портфель ОВДП, який зараз перебуває в Національному банку. Ми системно зменшуємо боргове навантаження на держбюджет. Ми знімаємо піки, які були створені, як у зовнішніх, так і у внутрішніх зобов'язаннях. У нас є піки, які в 2019-2020 роках ми вже врегулювали за рахунок виходу на зовнішні ринки... Ми це реалізували за зовнішніми позиками. Схожі заходи ми вживаємо за внутрішніми позиками», - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи постанову.

Водночас, заступник міністр фінансів Юрій Буца зазначив, що репрофайлінг зменшить боргове навантаження України в 2017-2020 роках на 158,4 млрд грн.

«Пропонується здійснити обмін частини облігацій на суму 219,6 млрд грн на два види облігацій - довгострокові на 74,4 млрд грн і довгострокові інфляційні на 117,5 млрд грн... Операція спрямована на згладжування графіка погашень, приблизно 12 млрд грн щороку, зменшення ризику рефінансування та скорочення необхідності залучення коштів цього року на 11 млрд грн, наступного року на 46 млрд грн і майже на 67 млрд грн у 2019 році, і на 34,4 млрд у 2020 році», - сказав Буца.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 24 травня схвалив умови репрофайлінгу ОВДП (заміни облігацій на інші з більш тривалим терміном погашення) в портфелі НБУ на 229 млрд грн, щоб знизити навантаження на держбюджет.

Згодом, у серпні, Кабмін скасував свою постанову, оскільки згоди між Міністерством фінансів і Національним банком не було досягнуто у встановлений термін, і переговори продовжилися.

У власності НБУ перебувають ОВДП на суму понад 363 млрд грн, або 52% їх загального обсягу в обігу.