В окупованому Криму готують до продажу "націоналізовані" підприємства

Підконтрольна Кремлю кримська "влада" зобов'язали "націоналізовані" підприємства "Кримхліб", "Сімферопольський комбінат хлібопродуктів", "Кримтелеком", "Кримтехнології" та видавництво "Таврида" оформити документи на приватизацію до кінця 2017 року. Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на прес-служба підконтрольного Кремлю Мінмайна Криму.

Читайте такожЗбитки від "націоналізації" в окупованому Криму перевищують 50 мільярдів – прокурор

"Оформити всі правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомості, що знаходяться в користуванні кожного із зазначених підприємств, необхідно до кінця поточного року", – цитує відомство російського міністра майнових і земельних відносин Криму Ганну Анюхину.

За даними міністерства, в ході приватизації підприємства "проведуть інвентаризацію всього майна, а також оформлять всі правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомого майна та земельні ділянки, які перебувають у їх користуванні".

"Таким чином, підприємства отримають повний комплект документів, що дозволяє правомірно володіти і користуватися власними майновими комплексами", – зазначено в повідомленні.

Кримська "влада" 11 вересня погодила приватизацію "націоналізованих" підприємств "Кримхліб", "Сімферопольський комбінат хлібопродуктів", "Кримтелеком", "Кримтехнології" та "Видавництво і друкарня "Таврида".

Підконтрольний Росії кримський парламент на сесії 20 вересня включив до прогнозного плану приватизації продаж 100 відсотків акцій заводу шампанських вин "Новий світ", "Кримхліб" і "Крымтелеком".

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму "націоналізували" близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови до міжнародних судів, де вимагає в якості компенсацій не лише гроші, але і російське закордонне майно.