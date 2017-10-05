Рада до кінця року прийме новий закон про приватизацію - прем'єр (відео)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний, що до кінця 2017 року парламент прийме новий закон про приватизацію.

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Про це голова уряду заявив на Київському міжнародному економічному форумі.

"Я впевнений, що до кінця року ми приймемо новий приватизаційне законодавство", - сказав прем'єр.

Також Гройсман підкреслив, що поряд з продажем держактивів уряд сконцентрує зусилля на підтримці інноваційних секторів економіки.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань економічної політики схвалив доопрацьований після засідання Національної ради реформ законопроект про приватизацію, який, на відміну від первинної версії, не містить норми щодо виключної юрисдикції міжнародного арбітражу у розгляді питань, пов'язаних з приватизацією.

Відповідно до законопроекту, юрисдикція міжнародного арбітражу може бути включена в договір купівлі-продажу "за згодою сторін".

Крім того, нова редакція законопроекту вводить критерій поділу держпідприємств на об'єкти великої і малої приватизації. Великим приватизаційним об'єктом буде вважатися підприємство, вартість активів якої перевищує 250 мільйонів гривень. До приватизації великих активів буде залучатися інвестиційний радник з світовою репутацією. Об'єкти малої приватизації будуть продаватися виключно за допомогою електронних аукціонів.

Стартовою ціною об'єктів малої приватизації стане чиста вартість активів, або балансова вартість, якщо чиста вартість негативна. Якщо балансова вартість відсутня, то Фонд держмайна зобов'язаний вивчити попит на ринку і запропонувати стартову ціну. Якщо після вивчення попиту не вийде встановити стартову ціну, то буде використовуватися методика оцінки, визначена Кабінетом міністрів. Перший етап аукціону - це класичний аукціон з підвищенням ціни. Якщо аукціон не відбувся, то об'єкт виставляється повторно на такий самий класичний аукціон, але з дисконтом 25% від початкової ціни. Якщо об'єкт не був проданий і на цьому етапі, відбувається третій аукціон з дисконтом 50% від початкової ціни. Після третього неуспішного етапу відбувається четвертий аукціон з пониженням ціни, де точкою відліку є стартова ціна третього етапу.