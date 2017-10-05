Реструктуризація внутрішнього держборгу на 220 мільярдів гривень: деталі

Міністерство фінансів з метою проведення репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики (заміни облігацій на інші з більш тривалим терміном погашення) у портфелі Національного банку проведе 40 випусків ОВДП на 219,564 млрд грн термінами обігу від 7 років до 31 року.

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Про це йдеться в умовах випуску та розміщення ОВДП України у 2017 році, затверджених Кабінетом міністрів 4 жовтня й оприлюднених на сайті уряду.

Згідно з документом, ставка відсоткового доходу по облігаціях з погашенням у період з 2025 по 2035 рік обсягом 74,391 млрд грн буде фіксованою і становитиме від 8,12 до 11,3% річних.

Ставка доходу за більш довгостроковими облігаціями - з погашенням у період з 2036 по 2047 рік, обсягом 145,173 млрд грн, для всіх купонних періодів, крім першого, буде встановлена у розмірі індексу споживчих цін у річному вимірі плюс 2,2 процентних пункта.

При цьому, якщо індекс інфляції буде нульовим або від'ємним (дефляція), дохід за облігаціями буде виплачуватися за ставкою 2,2%.

Також повідомляється, що облігації будуть розміщатися шляхом обміну паперів у власності НБУ згідно із затвердженим переліком.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 4 жовтня затвердив умови репрофайлінгу облігацій внутрішньої держпозики у портфелі Національного банку на загальну суму 219,6 млрд грн, щоб знизити боргове навантаження на держбюджет.

Раніше, 24 травня, уряд вже затверджував умови репрофайлінгу ОВДП у портфелі НБУ на 229 млрд грн, проте у серпні Кабмін скасував свою постанову, посилаючись на відсутність згоди між Міністерством фінансів і Національним банком.

У власності НБУ перебувають ОВДП на суму понад 360 млрд грн, або 52% їх загального обсягу в обігу.