Фонд гарантування затвердив регламент "голандських" аукціонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб затвердив регламент проведення "голандських" аукціонів з продажу активів ліквідованих банків.

Як повідомляється на сайті фонду, в рамках регламенту аукціон буде стартувати з 9:30 до 10:00 ранку.

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Автоматичне покрокове зниження ціни лота буде починатися з 9:30 до 10:00 і завершуватися з 16:15 до 16:45.

Період подачі закритих цінових пропозицій встановлено з 16:15 до 16:55, а період подання пропозиції учасником, який зупинив аукціон на пониження - з 16:25 до 17:00.

Фонд нагадав, що структура аукціону передбачає право учасника в будь-який момент до його завершення зробити ставку, а при її відсутності система автоматично покроково знижує ціну лота до досягнення мінімальної ціни.

Якщо учасник робить ставку, процес зниження ціни зупиняється і активується функціонал подання цінових пропозицій.

Переможцем стане учасник, який запропонував найбільшу суму за лот протягом аукціону до моменту його завершення.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів анонсував старт продажу активів неплатоспроможних банків на "голландські" аукціони (торги із зменшенням ціни) з середини жовтня.

Аукціон за новим форматом передбачає автоматичне зниження ціни активу на 1% в ході торгів через однаковий проміжок часу, але не більше ніж до 20% початкової вартості.

За умовами пілотного проекту, аукціони будуть проходити в рамках системи "Prozorro.Продажу", в яку фонд перевів аукціони з продажу активів ліквідованих банків з 1 лютого.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень.