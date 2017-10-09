Нацбанк і Мінфін реструктуризували внутрішній держборг на 220 мільярдів

Національний банк і Міністерство фінансів України завершили угоду з державним боргом (репрофайлинг) по обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у власності Національного банку на нові папери.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного банку України, загальний обсяг портфеля ОВДП у власності НБУ на сьогоднішній день становить 360,6 мільярда гривень, з яких під репрофайлинг потрапили облігації номіналом 219,6 мільярда гривень.

За інформацією НБУ, облігації на 145,2 мільярда гривень конвертовані в довгострокові гривневі папери з прив'язкою прибутковості до інфляції, ще на 74,4 мільярда гривень - з фіксованими ставками прибутковості.

Погашення нових облігацій буде відбуватися рівномірно - приблизно по 12 мільярдів гривень щорічно - до 2047 року. Такий підхід дозволить рівномірно розподілити навантаження на державний бюджет протягом 30 років.

Крім того, як зазначили в НБУ, прив'язка виплат по частині облігацій до інфляції буде сприяти проведенню виваженої фіскальної політики, узгодженої з інфляційними цілями.

Також наявність облігацій з фіксованою дохідністю і різними термінами погашення, що дозволить НБУ використовувати їх для проведення монетарних операцій у разі виникнення такої необхідності.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 4 жовтня затвердив умови репрофайлинга облігацій внутрішньої держпозики в портфелі Національного банку на загальну суму 219,6 мільярда гривень, щоб знизити боргове навантаження на держбюджет.

За затвердженими умовами, Мінфін для проведення репрофайлинга проведе 40 випусків ОВДП на 219,564 мільярда гривень терміном обігу від 7 років до 31 року. Ставка процентного доходу за облігаціями з погашенням в період з 2025 по 2035 рік становитиме від 8,12 до 11,3% річних по облігаціях з погашенням з 2036 за 2047 рік - у розмірі річної інфляції плюс 2,2 процентних пункту. При нульовій або негативній інфляції дохід буде сплачуватися за ставкою 2,2%.

У власності НБУ знаходяться ОВДП на суму понад 360 мільярдів гривень, або 52% їх загального обсягу в зверненні.