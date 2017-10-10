Фонд держмайна перевірить 32 приватизованих підприємства

Фонд державного майна України (ФДМУ) до кінця року перевірить 32 підприємства на предмет виконання ними договорів купівлі-продажу, зокрема, інвестиційних зобов'язань, повідомила прес-служба ФДМУ.

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Повідомляється, що перевірка, зокрема, пройде на таких підприємствах як «Вінницяобленерго», «Волиньобленерго», «Волиньгаз», «Житомиргаз», «Запоріжжягазу», «Ніженський завод сільгоспмашинобудування», авіакомпанії «Горлиця» і на інших.

«Всього на контролі ФДМУ знаходиться 12,5 тис. договорів. Претензійно-позовна робота щодо розірвання та повернення відчужених об'єктів у державну власність здійснюється за 123 договорами, з яких 9 - пакетів акцій акціонерних товариств, 18 - єдиних майнових комплексів та 96 - об'єктів незавершеного будівництва», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року Фонд держмайна подав до Господарського суду Києва позов до компанії «ЕСУ», яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, і Державного експортно-імпортного банку України про розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії «Укртелеком» і стягнення пені у розмірі 2,17 млрд грн.

У 2011 році оператора «Укртелеком» викупила компанія ESU, заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершила угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.

У 2015 році Комісія Верховної Ради з приватизації доручила тодішньому голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації «Укртелекому».

На початку грудня 2016 року ФДМУ відмовив компанії ESU в погодженні угоди з продажу належного їй контрольного пакету акцій компанії «Трімоб» через ризики невиконання зобов'язань щодо приватизаційного контракту.