Dow Jones помилково повідомило про злиття Apple і Google

Dow Jones помилково повідомило про те, що Google купує Apple за $9 млрд. Про це пише Republic з посиланням на CNBC.

У перших повідомленнях йшлося, що засновник Apple Стів Джобс написав про угоду в своєму заповіті. Згодом DJ опублікувало спростування інформації.

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«Будь ласка, не звертайте уваги на заголовки, які з'явилися на Dow Jones Newswires між 9:34 і 9:36 ранку. Вони були опубліковані через технічну помилку. Всі ці заголовки видаляються. Ми приносимо свої вибачення за помилку», – йшлося в повідомленні агентства.

Представники DJ підкреслили, що компанію не зламували. Як зазначає CNBC, важко сказати, чи вплинули помилкові повідомлення на ринок, оскільки ціна угоди в $9 млрд виглядала неправдоподібною. Ринкова вартість Apple в даний час перевищує $800 млрд.

Як пише 9to5mac, після публікації повідомлень вартість акцій Apple виросла з приблизно 155 доларів до 158, але пізніше опустилася.