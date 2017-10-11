Надходження від малої приватизації з початку року зросли в 2 рази

15:15, 11 жовтня 2017
Фондовий ринок
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Також найближчим часом стартує проект "Prozoro.Продажу", на якому буде відпрацьовано приватизація об'єктів через електронні майданчики, а вплив чиновників буде мінімізовано.

REUTERS

Надходження до державного бюджету України від малої приватизації за 9 місяців 2017 року склали 112 мільйонів гривень, що в 2 рази більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров в Facebook.

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"Фонд державного майна України за 9 місяців продав 107 об'єктів малої приватизації більш ніж на 112 мільйонів гривень, які вже перераховані до державного бюджету. Цей результат вдвічі перевищив показник за аналогічний період 2016 року", - написав Трубаров.

Він також зазначив, що найближчим часом стартує пілотний проект "Prozorro.Продажі", на якому буде відпрацьовано приватизація об'єктів через електронні майданчики, а вплив чиновників буде мінімізовано.

Фонд державного майна також очікує передачу 893 підприємств, визначених Міністерством економічного розвитку і торгівлі, для початку процедури приватизації.

"Зараз проводимо діалог з міністерствами, які є балансоутримувачами державних об'єктів, щоб зрушити з мертвої точки процес передачі підприємств і в 2018 році вийти на якісно новий рівень приватизації", - написав Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року Фонд держмайна Мінекономрозвитку і визначили перші 90 об'єктів малої приватизації для продажу через Prozorro.

Кабінет міністрів на початку травня цього року затвердив пілотний проект малої приватизації через електронний майданчик Prozorro.

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Теги: #Prozorro премія#мала приватизація