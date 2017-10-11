ОПЗ і блокпакети трьох енергокомпаній у грудні знову виставлять на продаж

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в грудні 2017 року вкотре здійснити спробу продажу 99,6% акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ), а також повторну спробу продажу 25% державних пакетів акцій «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Донбасенерго».

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Відповідні зміни внесені до плану-графіку виставлення об'єктів на продаж у 2017 році наказом Фонду держмайна від 5 жовтня, який опубліковано в газеті «Відомості приватизації».

Згідно з повідомленням, в жовтні, в разі схвалення урядом, Фонд держмайна також запланував продаж 99,9% акцій «Дніпровської ТЕЦ», в листопаді - 99,8% акцій «Херсонської ТЕЦ» і 68% акцій «Запорізького алюмінієвого комбінату».

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров відзначав, що повторна приватизація ОПЗ може відбутися навесні 2018 року.

У грудні 2016 року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 млрд грн. Підприємство має близько 193 млн дол. визнаної міжнародним арбітражем заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і більш як 1,5 млрд грн - перед «Нафтогазом України».

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з виробництва азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг вз приймання, охолоджування і перевантаження аміаку.

Надходження до державного бюджету України від приватизації за підсумками 2016 року становили 188,9 млн грн, що на 24,8% більше, ніж у 2015 році. Водночас, сума надходжень становить трохи більш як 1% від запланованих 17 млрд грн к бюджеті країни на 2016 рік.

У 2017 році також заплановано одержати від приватизації держпідприємств 17 млрд грн.