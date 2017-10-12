Генпрокуратура прийшла з обшуком до Нацкомісії з цінних паперів

Генеральна прокуратура України сьогодні, 12 жовтня, провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Про це повідомила прес-служба комісії.

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«У приміщенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку слідчо-оперативна група Генеральної прокуратури проводила сьогодні обшук та інші дії в рамках досудового розслідування справи», - сказано в повідомленні.

Прес-служба регулятора додала, що комісія сприяє всім законним діям слідчих та надає запитувані документи та необхідні роз'яснення. Щодо працівників комісії будь-яких нештатних ситуацій не відбувається.

У комісії відзначили, що в даний час НКЦПФР працює в штатному режимі.