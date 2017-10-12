Французька група "Ашан" продала акції мережі "Фуршет"

Французька група "Ашан Рітейл Україна" продала 20 відсотків акцій мережі супермаркетів «Фуршет» інвестиційній компанії VI2-Partners, повідомила прес-служба групи.

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"Подібне рішення корелює з глобальною стратегією "Ашан Рітейл Україна", яка передбачає розвиток мультиформатності під єдиною маркою-вивіскою. Недавній викуп магазинів "Караван", які поступово перейдуть під марку "Ашан", - прямий тому доказ", - йдеться в повідомленні.

Сума угоди не вказана.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році французька група "Ашан" придбала 20% акцій української групи рітейлу «Фуршет».

У червні 2017 року «Ашан Рітейл Україна» підписала угоду з українським дистриб'ютором «Караван» з викупу його активів.

Довідка УНІАН. Компанія «Ашан» створена у 1961 році Жераром Мюлье у м. Рубе (Франція). Сьогодні група компаній «Ашан» представлена у 14 країнах світу, включає в себе понад 1,4 тис. гіпер- і супермаркетів. В Україні компанія працює з 2007 року. На сьогодні мережа складається з 11 гіпермаркетів в Україні.

Інвестиційна компанія VI2-Partners працює в Україні з 2014 року.