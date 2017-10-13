ГПУ виявила на фондовому ринку "сміттєві" цінні папери на 25 мільярдів

Генеральна прокуратура під час розслідування фактів маніпулювання на фондовій біржі з цінними паперами виявила "сміттєві" папери 38 емітентів на загальну суму близько 25 млрд грн, повідомила прес-служба ГПУ.

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Згідно з повідомленням, прокуратура встановила, що посадові особи низки підприємств організували незаконну схему, пов'язану з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовують суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності і здійснюють фінансові операції з коштами, що надійшли за нібито придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектора економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг і переведення їх у готівку.

За даними ГПУ, отримані цінні папери, вартість яких штучно завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації. Зазначені маніпуляції також дозволяють використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектору економіки в протиправних схемах мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків.

"Щомісяця зазначеною злочинною групою реальному сектору економіки реалізуються «сміттєві» цінні папери на загальну суму понад 1 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році за результатами перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі фінансові операції клієнтів 40 банків і 2 небанківських фінансових установ.