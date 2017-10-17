Приватизація-2018: від продажу держвласності очікують отримати 22 мільярди гривень

Фонд державного майна України (ФДМУ) очікує, що надходження від приватизації в 2018 році становитимуть 22 млрд грн, повідомила прес-служба ФДМУ з посиланням на главу відомства Віталія Трубарова.

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«Керівник Фонду держмайна розраховує виконати план надходжень від приватизації в 2018 році в розмірі 22 млрд грн», - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в 2018 році фонд планує продати Одеський припортовий завод (ОПЗ), «Центренерго», «Турбоатом», 6 енергетичних компаній, «Аграрний фонд», «Державну продовольчо-зернову корпорацію України» (ДПЗКУ) і ряд об'єктів малої приватизації.

За словами Трубарова, вже завершено інвентаризацію на ОПЗ і в листопаді цього року буде визначено стартову ціну.

«У листопаді ми отримаємо стартову ціну, і в грудні цього року, якщо всіма учасниками процесу будуть дотримані терміни, ми встигаємо почати прийом заявок від потенційних інвесторів, щоб навесні 2018 вийти на безпосередній продаж», - цитує Трубарова прес-служба.

Він зазначив, що продаж «Центренерго» також має відбутися навесні 2018 року.

«По даному підприємству визначено радника, це польська філія Ernst & Young. Найближчим часом ми розраховуємо від Мінекономрозвитку, Мінфіну та Мін'юсту отримати затвердження радника, який проведе аудит і дасть оцінку пакету акцій. Розраховуємо продаж на весну наступного року», - сказав Трубаров.

Повідомляється, що наступного року планується продаж пакетів акцій Миколаївської, Дніпровської, Херсонської ТЕЦ, а також «Запоріжжяобленерго», «Миколаївобленерго», «Тернопільобленерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго».

«Фонд очікує передачу «Аграрного фонду» і «ДПЗКУ». По «Турбоатому» зараз йде робота з Кабміном щодо визначення розміру пакета акцій, який буде виставлено на продаж», - зазначив Трубаров.

Як повідомляв УНІАН, згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна має вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод в першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд планував ініціювати приватизацію «Турбоатома», «Центренерго» і «Укрспирту» до кінця вересня 2017 року. Прооте уряд України відклав масштабну приватизацію до ухвалення Верховною Радою нового закону про приватизацію.