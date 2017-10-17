Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже півмільярда гривень

Міністерство фінансів України поновило проведення аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) після двотижневої перерви і залучило до державного бюджету 453,109 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 387,085 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 5 років з середньозваженою дохідністю 14,91% річних, ще 66,023 млн грн - облігацій терміном на 1 рік з дохідністю 14,07% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 17 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 695,223 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 360,573 млрд грн, або 52% їх загального обсягу.

Національний банк і Міністерство фінансів 9 жовтня завершили репрофайлинг ОВДП у власності НБУ, замінивши облігації номіналом 219,6 млрд грн на більш довгострокові гривневі папери з прив'язкою дохідності до інфляції і з фіксованими ставками дохідності.