Американський індекс Dow Jones вперше подолав позначку в 23 тисячі пунктів

Американський промисловий фондовий індекс Dow Jones під час торгів у вівторок на Нью-Йоркській фондовій біржі вперше в історії перевищив позначку в 23 000 пунктів. Про це повідомив телеканал CNBC.

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Згідно з повідомленням, 11:08 за місцевим часом Dow Jones досяг рівня в 23002,2 пункту, що стало історичним максимумом. Після цього індекс трохи знизився.

З початку відкриття торгів у вівторок Dow Jones додав відразу 43 пункти, що також є рекордом зростання протягом одного дня.

Bloomberg відзначає, що за останній рік Dow Jones оновив історичний максимум вже в шостий раз. Після обрання Дональда Трампа президентом США це сталося в п'ятий раз. Агентство також вказує, що індекс набрав 1000 пунктів всього за 76 днів.