Китай збільшив вкладення в держборг США майже на $35 мільярдів

Найбільший утримувач американського держборгу Китай, який в червні повернув собі лідерство, в серпні збільшив вкладення в казначейські облігації США (US Treasuries) на $34,5 млрд - до $1 трлн 200,5 млрд, випливає з доповіді американського Мінфіну.

Читайте такожДержавний борг США вперше перевищив $20 трильйонів

Японія — друга у списку — скоротила вкладення на $11,4 млрд - до $1 трлн 101,7 млрд, повідомляє «Росбалт».

На третьому місці знаходиться Ірландія з показником в $307,2 млрд, далі йде Бразилія ($273,6 млрд), потім Кайманові острови ($260 млрд).

У топ-10 власників US Treasuries також входять Швейцарія, Великобританія, Люксембург, Гонконг, Тайвань Індія.

Росія в серпні 2017 року збільшила вкладення в казначейські облігації США на $2,3 млрд - до $105,4 млрд, зайнявши 14-те місце в списку найбільших кредиторів США.

Загальний обсяг вкладень нерезидентів в US Treasuries в позаминулому місяці збільшився до $6 трлн 269,7 млрд з $6 трлн 250 млрд у липні. З цієї суми $4 трлн 51,7 млрд належали урядам або Центробанкам іноземних держав.