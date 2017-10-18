Нацполіція заарештувала "сміттєві" цінні папери майже на 40 мільярдів

Національна поліція встановила групу осіб, які здійснювали фінансові операції на фондовому ринку, і заарештувала цінні папери підконтрольних злочинній групі емітентів на загальну суму майже 40 мільярдів гривень.

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Як повідомляється на сайті Нацполіції, щомісяця зазначена група реалізовувала реальному сектору "сміттєві" цінні папери на загальну суму понад 1 мільярд гривень, за попередніми даними, учасники угод щомісяця отримували за свої послуги мільйонні прибутки.

В рамках провадження правоохоронці провели 34 обшуки, під час яких вилучили 51 печатку та документацію, що підтверджує злочинну діяльність.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 205 (Фіктивне підприємництво), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) і ст. 222-1 (Маніпулювання на фондовому ринку) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, Нацполіція та Генпрокуратура викрили злочинну схему випуску на ринок "сміттєвих" цінних паперів. Організатори схеми та посадові особи фондових бірж штучно завищували вартість цінних паперів підконтрольних емітентів, а потім реалізовували їх підприємствам реального сектору економіки. Покупці "цінних" паперів (інвестиційні фонди, страхові компанії) використовували їх у своїх злочинних схемах.