Суд повернув "Укртелеком" Ахметова у власність держави

Господарський суд міста Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений у березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" компанією "ЄСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" в державну власність.

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Як повідомила прес-служба Господарського суду м. Києва, відповідне рішення було прийнято сьогодні, 19 жовтня.

"...задоволено позовні вимоги Фонду держмайна України, розірвано договір купівлі-продажу акцій від 11.03.2011 ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України "зобов'язано списати з рахунку ТОВ "ЄСУ" пакет акцій ПАТ "Укртелеком", і стягнуто з ТОВ "ЕСУ" пеню в розмірі 2 171 169 000 доларів, нараховану за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Господарського суду Києва.

У свою чергу, прес-служба "Укртелекому" повідомила, що компанія "ЄСУ" планує оскаржити в апеляційному суді рішення Госпсуду Києва про розірвання приватизаційного договору про купівлю "Укртелекому" з Фондом державного майна України.

"Господарський суд м.Києва виніс рішення про розірвання приватизаційного договору між Фондом державного майна України і ТОВ "ЄСУ" щодо ПАТ"Укртелеком". ТОВ "ЄСУ" не погоджується з рішенням суду першої інстанції і продовжить захист права власності на акції "Укртелекому" в апеляційному суді", - йдеться в повідомленні.

У компанії заявляють, що, з огляду на характер претензій ФДМУ, ТОВ "ЄСУ" вважає за необхідне досягнення розумного компромісу щодо виконання приватизаційних зобов'язань.

У прес-службі повідомили, що рішення суду першої інстанції не вплине на поточну роботу "Укртелекому".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2017 року Фонд державного майна України (ФДМУ) подав до Господарського суду Києва позов до компанії "ЄСУ", що належить бізнесменові Рінату Ахметову, і "Державного експортно-імпортного банку України" щодо розірвання договору купівлі-продажу акцій найбільшого оператора компанії "Укртелеком" і стягнення пені в розмірі 2,17 мільярда гривень.

У 2011 році компанію "Укртелеком" викупила компанія ESU ("ЄСУ"), заплативши 10,57 мільярда гривень за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" завершив операцію з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належать 100% ESU.

У 2015 році Комісія Верховної Ради з приватизації доручила тодішньому голові Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства службовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".