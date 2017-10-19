У Фонді держмайна назвали причину реприватизації "Укртелекому"

Компанія "ЕСУ", яка належить бізнесменові Рінату Ахметову, в 2011 році купила компанію "Укртелеком", не виконала свої зобов'язання щодо інвестування 450 мільйонів доларів протягом 5 років у розвиток підприємства, із-за чого Фондом держмайна України (ФДМУ) був ініційований позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій "Укртелекому", повідомив на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

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"За результатами перевірки в лютому 2017 встановлено невиконання інвестиційного плану, який передбачав внесення протягом 5 років інвестицій у сумі не менше 450 мільйонів доларів", - написав Трубаров.

За його словами, "Укртелеком" також не виконав умови договору, що передбачає передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

Трубаров підкреслив, що закон про приватизацію не передбачає, у разі повернення приватизованого об'єкта у державну власність, жодної компенсації інвестору за придбаний пакет акцій. Ця норма була вилучена ще в 2012 році, зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Господарський суд Києва за позовом Фонду державного майна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" з компанією "ЕСУ", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, тим самим повернувши пакет акцій "Укртелекому" у державну власність.

За рішенням суду, з рахунків "ЕСУ" має бути стягнена пеня в розмірі 2,171 мільярда гривень, нарахована за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій "Укртелекому".

У свою чергу, прес-служба "Укртелекому" повідомила, що компанія "ЕСУ" планує оскаржити в апеляційному суді це рішення госпсуду.

У 2011 році компанію "Укртелеком" викупила компанія ESU ("ЕСУ"), заплативши 10,57 мільярда гривень за 92,79% акцій. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" завершила угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% ESU.

У 2015 році Комісія Верховної Ради з приватизації доручила тодішньому главі Фонду держмайна Ігорю Білоусу провести службове розслідування щодо дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами ФДМУ під час приватизації "Укртелекому".

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонам абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного Інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів.