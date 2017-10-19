ЄБРР випустив єврооблігації з прив'язкою до курсу гривні

Європейський банк реконструкції і розвитку випустив річні єврооблігації на 10 мільйонів доларів з прив'язкою виплат до середньозваженого курсу гривні на міжбанківському валютному ринку.

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Як йдеться у проспекті емісії облігацій, папери випущено зі ставкою купона 9,5% річних з виплатою наприкінці терміну, який встановлений на 2 серпня 2018 року.

Облігації включено до лістингу Лондонської фондової біржі.

Також повідомляється, що організатором випуску виступив ING Wholesale Banking (Лондон).

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим інвестором в Україні та надає підтримку нашій країні для впровадження важливих для економіки реформ, беручи участь в десятках проектів. Загальна сума фінансування діючих проектів перевищує 4 мільярди євро.