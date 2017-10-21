Капіталізація Microsoft перевищила $600 мільярдів уперше з 2000 року

Ринкова капіталізація світового розробника програмного забезпечення компанії Microsoft за підсумками торгів у четвер перевищила позначку в 600 млрд доларів. Про це пише Економічна правда з посиланням на MarketWatch.

Востаннє акції Microsoft оцінювалися в таку суму 3 січня 2000 року.

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Акції Microsoft в четвер подорожчали на 0,4%, до 77,91 долара. З початку року їх ціна збільшилася на 25,4%, що може стати кращим річним приростом з 2013 року.

Експерти вважають, що зростання капіталізації говорить про відродження Microsoft на хвилі її успіхів в сфері хмарних технологій.

Серед компаній у складі індексу S&P 500 Microsoft займає третє місце за обсягом капіталізації після Apple з 805 млрд доларів і Alphabet з 687 млрд доларів.