Міжнародний банк реконструкції та розвитку випустив облігації в гривні

Міжнародний банк реконструкції і розвитку - структура Світового банку - випустив дисконтні облігації на 200 млн грн терміном обігу два роки - до 4 жовтня 2019 року.

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Як повідомляється на сайті Люксембурзькій фондовій біржі, з урахуванням ціни випуску облігацій на рівні 83% номіналу, банк отримав в результаті їхнього розміщення 166 млн грн, а після закінчення терміну обігу паперів інвестори отримають 200 млн грн.

Також повідомляється, що організатором випуску виступив JP Morgan.

Довідка УНІАН. Світовий банк - міжнародна фінансова організація, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. За останні два роки Група Світового банку надала Україні близько 4,7 млрд дол. США у формі бюджетної фінансової допомоги, інвестиційних операцій і фінансування приватного сектора.

Раніше річні єврооблігації на 10 млн дол. з прив'язкою виплат до середньозваженого курсу гривні на міжбанківському валютному ринку випустив найбільший інвестор в Україні Європейський банк реконструкції та розвитку.