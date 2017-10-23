ФДМ дозволив нерезидентам орендувати держмайно

Фонд державного майна України (ФДМУ) дозволив нерезидентам брати участь в оренду об'єктів державного майна і спростив процедуру подання ними документів для оренди.

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Як повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови ФДМУ Дмитро Парфененко, відповідний наказ Фонду зареєструвало Міністерство юстиції України, і після офіційної публікації він набуде чинності.

"Міністерство юстиції України зареєструвало наказ ФДМУ від 18 вересня 2017 року, який фактично дає право нерезидентам на участь в оренді українських державних об'єктів. Найближчим часом, після публікації в Офіційному віснику, наказ набуде чинності", - написав Парфененко.

Він також додав, що зараз в каталозі держмайна, яке може бути орендовано, близько 6 тисяч об'єктів.

"Також працюємо з органами управління, щоб активніше поповнювали каталог майна, яке може бути орендовано. На сьогодні в ньому 5988 об'єктів, - написав він. - Фонд в свою чергу активізує роботу з популяризації об'єктів оренди".

Як повідомляв УНІАН, надходження в державний бюджет від оренди держвласності в 2016 році становили 1,02 мільярда гривень, що на 16% менше, ніж у 2015 році. У 2017 році Фонд держмайна очікує отримати від оренди держвласності понад 1 мільярда гривень.