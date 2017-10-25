Фонд держмайна назвав терміни продажу Дніпровської та Херсонської ТЕЦ

Фонд державного майна України планує до кінця поточного року продати 99,9% акцій "Дніпровської ТЕЦ" та 99,8% акцій "Херсонської ТЕЦ", продаж 68% акцій "Запорізького алюмінієвого комбінату" запланований на початок 2018 року, повідомив на своїй сторінці у Facebook виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

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"Фонд державного майна України до кінця 2017 року виставить на продаж Дніпровську та Херсонську ТЕЦ, волинське підприємство "Оснастка". Продаж "Запорізького алюмінієвого комбінату" запланована на перші місяці 2018 року", - написав Трубаров.

Він повідомив, що по Дніпровській теплоелектроцентралі урядовий комітет затвердив умови продажу. "Певна початкова вартість пакета акцій - понад 102 мільйонів гривень. Фактично на кінець листопада - початок грудня ми виходимо на збір заявок від інвесторів", - написав він.

Трубаров також зазначив, що вартість пакета акцій (99,8%) "Херсонської ТЕЦ" становить 75,7 мільйона гривень.

За словами голови ФДМУ, за 20,4 мільйона гривень на продаж буде виставлено контрольний пакет акцій (50,007%) держпідприємства "Оснастка".

Як повідомляв УНІАН, держбюджетом на 2017 рік передбачаються надходження від приватизації на рівні 17,1 мільярда гривень.

Фонд держмайна чекає, що надходження від приватизації до держбюджету України в 2018 році становитимуть 22 мільярда гривень.

У 2018 році фонд планує продати Одеський припортовий завод (ОПЗ), "Центренерго", "Турбоатом", 6 енергетичних компаній, "Аграрний фонд", "Державну продовольчо-зернову корпорацію України" (ДПЗКУ) і ряд об'єктів малої приватизації.

Згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна мала прийняти всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд планував ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року. Уряд України, тим не менш, відклав масштабну приватизацію до прийняття Верховною Радою нового закону про приватизацію.