Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом. Про це йдеться в прес-релізі агентства.

Читайте такожFitch підтвердило рейтинги Харкова та Києва на рівні "В-"

"Рейтинги України відображають слабку зовнішню ліквідність, високе державне боргове навантаження і структурні недоліки, на тлі слабкого банківського сектора, інституційних обмежень та геополітичних і політичних ризиків", - йдеться в релізі.

"Стабільний" прогноз відображає оцінку Fitch, за якою ризики зростання і зниження рейтингу наразі збалансовані, додають в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, у серпні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service (Moody's), яке входить у трійку найбільших агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня Caa2 і вперше за тривалий час видала позитивний прогноз для нашої держави.