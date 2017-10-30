Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента ( «РДЕ») України в іноземній та національній валюті на рівні «B-» зі стабільним прогнозом.

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Як зазначається в повідомленні на сайті агентства, рейтинг довгострокових випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній та національній валюті підтверджено на рівні "B-", короткострокових пріоритетних незабезпечених облігацій у національній валюті - на рівні "B".

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада 2016 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило суверенний рейтинг України до «B-» із «CCC», одночасно присвоївши рейтинг «В» українським євробондам.

Підвищенню рейтингу України сприяли зниження фінансового тиску, зростання обсягу золотовалютних резервів, а також відновлення співробітництва з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом і отримання третього кредитного траншу обсягом 1 млрд дол.

Слідом за суверенним було підвищено рейтинги Києва та Харкова.

2 жовтня 2017 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Харкова і Києва в іноземній та національній валюті на рівні «B-».