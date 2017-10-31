Мінфін позичив на внутрішньому ринку більше мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,143 млрд грн.

Читайте такожДержборг України у вересні перевищив $77 мільярдів

Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 519,3 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,65% річних, 266,994 млн грн - облігацій терміном на 2 роки з дохідністю 14,85% річних, 365,554 млн грн - облігацій терміном на 3 роки з дохідністю 14,88% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 24 жовтня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 695,789 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 360,573 млрд грн, або 55% від їх загального обсягу.

Національний банк і Міністерство фінансів 9 жовтня завершили репрофайлінг ОВДП у власності НБУ, замінивши облігації номіналом 219,6 млрд грн на більш довгострокові гривневі папери з прив'язкою дохідності до інфляції і з фіксованими ставками дохідності.