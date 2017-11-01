Японський індекс Nikkei оновив максимум за 21 рік

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) впевнено зростають у середу, при цьому японський Nikkei оновив максимальне значення за 21 рік на тлі високих фінансових показників японської компанії Sony, свідчать дані торгів.

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Вранці японський Nikkei 225 підвищився на 1,38% - до 22317,86 пункту, це нове максимальне значення індексу з 1996 року. Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,18% - до 3399,36 пункту, шеньчженьський Shenzhen Composite - зріс на 0,33%, до 2008,9 пункту. Гонконгський Hang Seng Index піднявся на 0,53% - до 28395,64 пункту, корейський KOSPI піднімався на 1,15% - до 2552,27 пункту. Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,53% - до 5940,1 пункту, повідомляє Прайм.

З великим оптимізмом інвестори сприйняли повідомлення від корпорації Sony, яка за підсумками другого кварталу 2017-2018 фінансового року (завершився 30 вересня) у річному вираженні збільшила чистий прибуток у 27 разів - до 130,85 мільярда ієн (1,15 мільярда доларів) проти 4,842 мільярда ієн (42,6 мільйона доларів) роком раніше. Квартальна виручка Sony зросла на 22% - до 2,062 трильйона ієн (18,1 мільярда доларів). Аналітики очікували значення чистого прибутку за квартал на рівні 83,5 мільярда ієн (734,5 мільйона доларів), а виручки - 1,9 трильйона ієн (16,7 мільярда доларів). На цьому тлі акції компанії на біржі зростають в середньому на 10% у середу вранці.

Також учасники торгів оцінюють свіжі макроекономічні дані з Південної Кореї, згідно з якими обсяг експорту в країні в жовтні зріс на 7,1% в річному вираженні, хоча експерти очікували зростання на 10,1%. Імпорт також показав зростання менше, ніж очікували аналітики - на 7,4% проти очікуваних 11,6%. Таким чином, профіцит торгового балансу в країні минулого місяця становив 7,33 мільярда доларів проти 13,46 мільярда доларів у вересні. При цьому аналітики очікували значення показника на позначці в 8 мільярдів доларів.