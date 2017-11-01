Fitch підвищило рейтинги "ПриватБанку"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента "ПриватБанку" до "B-" із "RD" і рейтинг життєздатності до "b-" із "f" зі стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

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Згідно з повідомленням, національний довгостроковий рейтинг банку підвищено до «AA- (ukr)» із «BB (ukr)».

Як повідомляв УНІАН, у січні агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента "ПриватБанку" в іноземній валюті з рівня «CCC» до «RD» (обмежений дефолт) і виключило рейтинг зі списку Rating Watch «Що розвивається».

Націоналізований у грудні 2016 року «ПриватБанк» у січні-вересні 2017 року одержав 1,6 млрд грн збитку проти прибутку в 592 млн грн за аналогічний період 2016 року.