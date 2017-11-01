Приватизація не призведе до захоплення держактивів олігархами - Гройсман

Приватизація в Україні не призведе до монополізації державних активів олігархами, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтерв'ю, опублікованому на сайті аналітичної організації Atlantic Council.

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"У нас немає місця монополіям в широкому сенсі. Демонополізація в наших планах", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання, чи не призведе приватизація до монополізації держактивів олігархами.

За словами прем'єра, ухвалення нового закону про приватизацію дозволить ефективно продати держактиви.

"У нашому законопроекті (про приватизацію - УНІАН) ми говоримо як про іноземних пропозиціях, так і про місцевих, прозорості та відповідних приватизаційних контрактах, які будуть в юрисдикції Лондонського арбітражу", - підкреслив Гройсман.

Крім того, голова уряду зазначив, що розраховує на запуск в Україні антикорупційного суду в 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Гройсман розраховує, що до кінця 2017 року парламент прийме новий закон про приватизацію.

На початку жовтня Комітет Верховної Ради з питань економічної політики схвалив доопрацьований після засідання Національної ради реформ законопроект про приватизацію, який, на відміну від первинної версії, не містить норми щодо виключної юрисдикції міжнародного арбітражу у розгляді питань, пов'язаних з приватизацією.

Уряд розраховує запустити масштабну приватизацію після прийняття нового закону.