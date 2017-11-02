Фонд держмайна в грудні виставить на продаж блокпакети трьох обленерго і ще 13 підприємств

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує на початку грудня виставити на продаж блокуючі пакети акцій «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Донбасенерго» і ще 13 підприємств, повідомив на своїй станиці у Facebook виконувач обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

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«Фонд державного майна України на початку грудня виставить на біржові торги блокуючі пакети акцій, так звані «двадцатьп‘ятки», «Донбасенерго», «Суми-", "Одесаобленерго" і ще 13 підприємств», - написав він.

Трубаров зазначив, що зараз проводиться оцінка, яка визначить початкову вартість пакетів акцій.

За його словами, до кінця року ФДМУ виставить на продаж «Укрнафтопродукт», «Укрхудожпром», «Білоцерківський завод гумових технічних виробів», «Науково-виробниче підприємство «Система», «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал», «Тернопільське об'єднання «Текстерно», «Індустріальну скляну компанію» та інші об'єкти малої приватизації.

Труаров також повідомив, що на завершальному етапі перебуває підготовка більш як 30 підприємств малої приватизації, які продаватимуться через Prozorro.Продаж.

Як повідомляв УНІАН, раніше через відсутність заявок не відбулися заплановані аукціони з продажу 25% акцій «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Донбасенерго».

При цьому 16 серпня було продано 25% акцій «ДТЕК Донецькобленерго» за 143,8 млн грн, 18 серпня було продано 25% акцій «Київенерго» за стартовою ціною 759,6 млн грн і 25% акцій «ДТЕК Західенерго» за ціною на 20 % вищою за стартову - 417,2 млн грн, а 31 серпня 25% акцій «ДТЕК Дніпроенерго» за стартовою ціною 728,236 млн грн і 25% акцій «ДТЕК Дніпрообленерго» за ціною в 2 рази вищою за стартову - 1, 005 млрд грн.

Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу групи «Систем Кепітал Менеджмент», що управляє активами Ріната Ахметова.

На початку жовтня Фонд державного майна України запустив повторну процедуру приватизації 25% державних пакетів акцій «Одесаобленерго», «Сумиобленерго» і «Донбасенерго», які не були реалізовані через відсутність заявок. Фонд планує знову виставити ці активи на продаж, але після проведення їх переоцінки.