Уряд Франції продає частину акцій компанії Renault

Уряд Франції повідомив в четвер, що продасть частину своєї частки Renault SA. Він придбав акції автовиробника два роки тому, щоб перешкодити його спробам змінити правила для власників, повідомляє Прайм з посиланням на Dow Jones.

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Міністр економіки і фінансів Франції заявив, що буде продано 14 млн акцій, що еквівалентно 4,73% сукупного капіталу Renault. Акції розміщать серед фінансових компаній. Після продажу уряд залишиться найбільшим акціонером Renault з часткою в 15%.

У 2015 президент Еммануель Макрон, який займав тоді пост міністра економіки, збільшив частку держави в Renault, щоб перешкодити компанії встановити правило, згідно з яким кожна акція відповідала б одному голосу.

Renault прагнула обійти так званий закон Флоранж, прийнятий у березні 2014 року, який наділяє тих, хто тримає акції публічної компанії понад два роки, подвійним правом голосу.